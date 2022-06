Cum a ajuns un politist sa ceara, pentru doi parlamentari, o mita "in natura" de peste doua milioane de euro

Un politist din Giroc, una dintre cele mai bogate comune din jurul Timisoarei, a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA cu acuzatia ca a cerut mita 13.000 de euro si un teren "pentru sine si doi parlamentari", estimat la peste doua milioane de euro. Potrivit rechizitoriului de trimitere in judecata a agentului, consultat de "Adevarul", politistul Aurelian Gard a fost denuntat la DNA in 9 august 2021 de catre fiul unui barbat caruia i s-a reconstituit in 2007 dreptul de proprietate ... citeste toata stirea