Cum a scapat Smiley de depresie si anxietate: "Acum sunt bine, mi-am revenit" VIDEO

Avanpremiera filmului romanesc "Odata pentru totdeauna" a avut loc aseara, la Timisoara, in prezenta regizorul Iura Luncasu, cat si actorul principal, indragitul artist Smiley. Filmul este filmat in cea mai mare parte in orasul de pe Bega si face o buna propaganda Capitalei Culturale Europene din 2023. "Odata pentru totdeauna" spune povestea unui regizor de succes, Alex, care trece printr-o peroada a vietii sale in care se lupta cu depresia, in ciuda succesului pe care il are in plan ... citeste toata stirea