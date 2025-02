Cum arata acum Turnul de Apa din Iosefin? FOTO

Contractul initial de tranformare a Turnului de Apa din Iosefin intr-un centru cultural a fost semnat de Primaria Timisoara in septembrie 2021, iar lucrarile ar fi trebuit finalizate in termen de 15 luni. Exista si o finantare din fonduri externe, despre care nu se mai sufla nici un cuvant. Anul trecut, in luna ianuarie, primaria a reziliat contractul, lucrarile fiind realizate in proportie de circa o treime, si a reluat licitatia.Lucrarile de transformare a Turnului de Apa din Iosefin in ... citește toată știrea