Cum arata, de fapt, parcul de un hectar amenajat de primarie pe malul Begai? Doar o cladire a ramas in picioare. GALERIE FOTO

Conform Primariei Timisoara, suprafata verde a orasului s-ar fi extins cu 18.000 mp in anul 2024, in urma amenajarilor realizate in zonele Lunei, Blascovici si pe malul Begai.Astfel, Parcul Lunei, cu o suprafata de 2.000 mp, include 2.900 de arbusti, 121 de arbori, plante perene si alei cu pietris, mobilier urban si cosuri de gunoi. De asemenea, in cartierul Blascovici, pe strada Semicerc, au fost plantati 120 de arbori tineri si a inceput amenajarea spatiului cu flori de pajiste, gazon, alei ... citește toată știrea