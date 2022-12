Cum arata noile autobuze electrice care ajung in Timisoara. Sunt galben-negru-alb asa cum erau tramvaiele Timis produse la Electrometal

Primele patru autobuze electrice din 40 fabricate de compania turca Karsan vor ajunge in cateva zile, la Timisoara. Primarul Dominic Fritz a anuntat, in premiera, ca noile autobuze nu vor mai avea culoarea violet, ci vor fi vopsite in galben-negru-alb, asa cum erau tramvaiele Timis produse la Electrometal din Timisoara, in perioada comunista."Prin aspect, noile mijloace de transport onoreaza industria timisoreana de odinioara care a produs intre 1970-1990 tramvaiul Timis 2 prezent pe sine nu ... citeste toata stirea