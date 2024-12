Cum, cand si unde pot fi predate legal si gratuit deseurile periculoase din menajer

RETIM Ecologic Service S.A. si ADID Timis informeaza locuitorii din Zona 0 Ghizela, judetul Timis, despre importanta colectarii separate a deseurilor periculoase din menajer. Acestea trebuie colectate separat de alte categorii de deseuri. NU trebuie depuse in recipientele destinate altor tipuri de deseuri, pe domeniul public sau in spatii neautorizate. Ele pot fi predate GRATUIT in cadrul campaniilor trimestriale de colectare a deseurilor periculoase din menajer.PROGRAMUL CAMPANIILOR DE ... citește toată știrea