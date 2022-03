Cum gestioneaza copiii emotiile negative ale parintilor ingrijorati de razboi. Medic: "Sa le aratam incredere si stabilitate, nu panica absurda"

Suportul emotional este extrem de important pentru copil, in perioada de criza, cum este si cea pe care-o traim acum. Ce spune despre asta medicul pediatru Mihai Gafencu, presedintele Salvati Copiii Timisoara. Nici bine nu am iesit din pandemia de coronavirus, care a tinut in teama lumea o perioada destul de lunga de timp, ca a inceput razboiul in vecinatatea Romania.Supusi unui bombardati informational, oamenii nu stiu sa gestioneze situatia. In acest context, au de suferit si copiii. Ceea ce ... citeste toata stirea