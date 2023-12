In timp ce cautam cadouri perfecte pentru cei dragi, politistii din Timis reamintesc despre importanta sigurantei in timpul cumparaturilor, cu o atentie deosebita la prevenirea furturilor din buzunare.Politistii au cateva recomandari astfel incat cumparaturile de Sfantul Nicolae sa se desfasoare in siguranta:Fii vigilent: Mentine atentia asupra lucrurilor tale si a mediului inconjurator in timpul cumparaturilor. Hotii de buzunare profita de momentele de aglomeratie.Pastreaza-ti obiectele ... citeste toata stirea