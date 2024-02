Cum sa porti puloverul in tinute cu stil

Puloverul este un articol vestimentar extrem de apreciat in sezonul rece. Insa, aceasta piesa a intrat in lumina reflectoarelor si in lunile mai calduroase ale anului. Pentru ca este destul de versatil si extrem de confortabil, puloverul a fost declinat in diverse modele si realizat din tesaturi care permit purtarea lui chiar si vara.Cum sa alegi puloverul in functie de sezon?Piesa inventata special pentru sezonul rece, puloverul a fost initial lucrat din fibre de lana naturala, care ... citește toată știrea