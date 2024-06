Cum sa scapi mai repede de datorii si credite

Imprumuturile la institutii financiare sau la prieteni pot deveni, la un moment dat, o povara greu de dus. Ratele lunare, care uneori cresc din cauza dobanzilor variabile, iti pot crea probleme in bugetul familiei si pot duce la alte imprumuturi, existand riscul de a intra intr-un cerc vicios.Pentru a nu intra in datorii din care nu mai poti sa iesi, imprumutand mereu de la prieteni, poti apela la un imprumut pentru nevoi personale, de la BCR. Un astfel de credit are o dobanda fixa anuala, ... citește toată știrea