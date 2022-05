Cum stati cu vitamina D? Spitalul Judetean Timisoara va invita la o evaluare gratuita

La nivelul Spitalului Judetean Timisoara, se deruleaza Programul national de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D, la persoanele ce se incadreaza in grupele considerate cu risc.Aceste grupe fac referire la afectiunile de care sufera pacientii si includ deopotriva adulti si copii. In SCJUT, adresabilitatea crescuta in masurarea vitaminei D este la pacientii cu afectiuni renale, afectiuni endocrine, autoimunopatii, neoplazii, tulburari ... citeste toata stirea