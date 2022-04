Cum sunt tocate milioane de euro pentru pacienti care pot fi numarati pe degete

Mai multe centre medicale de permanenta din Timis, in special din Timisoara, ar putea fi inchise dupa ce s-a descoperit ca in unele dintre ele, pentru care cheltuielile sunt de peste 60.000 de lei lunar, nu ajung mai mult de patru pacienti pe zi. Prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu (PSD), a anuntat controale in centrele medicale de permanenta din judetul Timis dupa ce mai multe calcule au aratat ca sunt cheltuite milioane de euro pentru foarte putini pacienti.Concret, in judetul Timis sunt 47 ... citeste toata stirea