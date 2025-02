Cum v-a placut vara trecuta la Strandul Termal? GALERIE FOTO

In 4 martie 2024, deci n-a trecut inca anul, Primaria Timisoara dadea vesti bune locuitorilor orasului de pe Bega printr-un comunicat cu titlul "Recuperat in instanta, Strandul Termal se deschide in acest sezon estival sub umbrela Primariei Timisoara". Dupa cum se prezinta realitatea din teren, ori umbrela a fost gaurita, ori nu era vorba de sezonul estival precedent, ci de unul dintr-un viitor mai indepartat.Citam in continuare: "Strandul ZHH (fostul Termal) a revenit astazi orasului dupa un ... citește toată știrea