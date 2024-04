Cum va arata urmatorul secol co-imaginat de copii? Film in premiera, pe 27 aprilie, la Cinema Timis

Guvernul Copiilor 2 (Government of Children 2), filmul vizionar regizat de Ioana Mischie, va putea fi vazut, in premiera, de catre timisoreni intr-o proiectie speciala ce va avea loc la Cinema Timis sambata, 27 aprilie, de la ora 17:00. Regizoarea impreuna unul dintre directorii de imagine si cu o parte din cabinetul de mini-ministri vor fi in sala si vor discuta cu publicul la final, spectatorii avand astfel ocazia sa afle mai multe despre inceputurile proiectului, descoperiri dupa primii ani ... citește toată știrea