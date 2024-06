Cum va place? O lume pe dos in centrul Timisoarei. FOTO

Devenita, parca, poligon de incercare pentru administratia urbei, care mai intai i-a taiat copacii, a pavat-o cu rosu si a luminat-o cu reflectoare de nocturna de stadion rural, iar apoi a gazduit acolo tot felul de opere de arta nu neaparat apreciate de publicul larg, Piata Libertatii are parte de noi si noi experimente.Zilele acestea putem admira in aceasta piata ultracentrala a Timisoarei o noua aratare modernista: un copac cu radacinile uscate in sus, fixat de soclu cu fier beton. Unii ar ... citește toată știrea