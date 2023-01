Cum vor functiona scoliile in contextul cresterii numarului de cazuri de gripa. Anuntul Ministerului Educatiei

Scolile se vor redeschide in conditii normale, a informat joi Ministerul Educatiei. Nu vor fi inchise scolile in conditiile cresterii numarului de cazuri de gripa. Asta s-a decis in urma sedintei de la Ministerul Sanatatii, care s-a incheiat in urma cu putin timp. Vor fi impuse, insa, o serie de masuri menite sa previna raspandirea virusului. Elevii se intorc in banci pe 9 ianuarie, dupa vacanta de iarna, moment in care incepe modulul 3 al anului scolar."Precizam, inainte de toate, ca scolile ... citeste toata stirea