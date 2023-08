In perioada 12-15 august, in Piata Victoriei din Timisoara va avea loc in premiera un festival frumos mirositor. Sub deviza "Cumparati de la romani" Lavanda Fest ne invita sa cunoastem producatori de lavanda si artizani creativi din toata tara la editia cu numarul 19! Prin produsele specifice festivalului, va fi creat un "lan mov urban" plin de miresme, lan regasit in sumedenia de flori proaspete de lavanda, in produsele create din lavanda aduse de producatori, dar si in colturile foto ... citeste toata stirea