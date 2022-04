Cumplit accident rutier pe autostrada A1. Trei persoane, printre care un baietel de doi ani, au murit

Trei persoane au murit si patru au fost ranite intr-un cumplit accident rutier care a avut loc vineri, 15 aprilie, pe autostrada A1, sensul Lugoj-Deva, in zona localitatii Margina, din judetul Timis. Potrivit Politiei Timis, in accident au fost implicate sase masini, printre care doua microbuze."In cursul acestei zile, 15 aprilie a.c., in jurul orei 15:00, politistii au fost sesizati sa se deplaseze la un accident rutier care s-a produs pe autostrada A1 in zona localitatii Margina, din ... citeste toata stirea