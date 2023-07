Considerata pana in acest an neoficial cea mai importanta cursa de o zi din Romania, Cupa Max Ausnit primit si confirmarea internationala. Incepand din acest an este prima competitie de ciclism de sosea de o zi din tara noastra inclusa in calendarul Uniunii Cicliste Internationale (UCI).UCI este forul international sub egida caruia sunt organizate cele mai importante evenimente cicliste la nivel mondial.Competitia va avea loc in 29 iulie. Startul va avea loc la Lugoj, la ora 8.00 si va ... citeste toata stirea