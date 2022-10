Cupa Max Ausnit intra in circuitul ciclist international UCI

De anul viitor, Cupa Max Ausnit intra in programul de competitii al Uniunii Cicliste Internationale. Primul eveniment in acest format va avea loc in 23 iulie 2023.Este o recunoastere a competitiei cicliste care reuneste an de an, pe trasee din Lugoj si imprejurimi, sute de rutieri din tari de pe trei continente."Inca de anul trecut, Primaria Municipiului Lugoj, (n.r. - organizatoare a competitiei alaturi de AO Truck Stop) a solicitat intrarea Cupei Max Ausnit in circuitele UCI. Multumim ... citeste toata stirea