Cupa Romaniei la automobilism: VTM Timis - Fardea 2022

Auto Club Rally Timis organizeaza sambata, 18 iunie, o noua editie a Cupei Romaniei la automobilism: VTM Timis - Fardea 2022. Concursul se va desfasura pe un traseu in lungime de 3 kilometri, pe DJ 681 Fardea - Nadrag. Evenimentul automobilistic debuteaza la ora 8, cand se deschide parcul tehnic. Intre orele 8.00 si 9.15 va avea loc verificare tehnica si administrativa a masinilor de concurs, iar la ora 10.01 se va da startul primului concurent in mansa de recunoastere. In program vor fi patru ... citeste toata stirea