Curatenia de toamna demarata de administratia locala la finele lunii octombrie pe raza municipiului, in Lugojul German (cartierele din partea stanga a Timisului), continua pe strazile din Lugojul Roman.In cadrul actiunilor desfasurate pana in prezent, s-au adunat cantitati importante de material vegetal.In medie lucratorii care s-au deplasat pe strazi au transportat cinci remorci zilnic. In doua saptamani si jumatate, pe terenul de depozitare al primariei s-au depus ... citeste toata stirea