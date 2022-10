Curatenia de toamna, stabilita pentru luna noiembrie

Primaria Municipiului Lugoj a anuntat ca va organiza, luna viitoare, actiunea cunoscuta generic printre locuitorii urbei noastre sub titulatura "curatenia de toamna".Acest tip de mobilizare se desfasoara, de regula, de doua ori pe an, prima parte fiind stabilita primavara.Operatiunea are ca scop sprijinirea populatiei de a scapa in mod organizat, in principal, de resturile vegetale din gospodarii, dar si alte tipuri de deseuri casnice (exceptandu-le pe cele colectate de ... citeste toata stirea