Curatenie! Societatea de administrare a patrimoniului va continua salubrizarea mecanizata a orasului

Serviciul de salubrizare este un serviciu vital al oricarei administratii locale. El are caracter permanent si regim de functionare continuu.In acest moment, municipiul Lugoj are un contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru maturat, spalat, stropire si intretinere cai publice si curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora.Activitatile au fost atribuite prin gestiune directa catre societatea Administrare Patrimoniu ... citește toată știrea