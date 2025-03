Curs de ingrijiri paliative in cadrul Asociatiei OncoHelp

Un nou curs destinat pregatirii asistentilor medicali in domeniul ingrijirii paliative incepe in aceste zile in cadrul Asociatiei OncoHelp - Centrul de Oncologie OncoHelp din Timisoara. 40 de persoane vor sa invete de la specialisti ce inseamna, de fapt, paliatia, cum trebuie ingrijiti pacientii, care sunt nevoile lor, ce asteapta acestia de la un cadru medical si, mai ales, cum pot contribui la imbunatatirea calitatii vietii celor aflati in faze avansate ale bolii sau care au nevoie de o ... citește toată știrea