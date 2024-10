Curs de tehnici de bazaE iE,n chirurgia vascularaE sEi endovascularaE , in premiera, la Timisoara

22 de medici specialisti si rezidenti din specialitati diferite invata tehnici de chirurgie vasculara deschisa, cat si tehnici de chirurgie endovasculara in premiera, la Timisoara.Evenimentul are loc la Universitatea de Medicina si Farmacie din Timisoara sub egida Societatii Romane de Patologie Vasculara si chirurgilor vasculari ai Sectiei de Chirurgie Vasculara din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara.Societatea Romana de Patologie Vasculara, condusa de ... citește toată știrea