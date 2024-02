Curs gratuit! Atelier de limbaj mimico-gestual, pentru tinerii lugojeni

Intr-o lume in care comunicarea este fundamentala pentru interactiunea umana, limbajul semnelor devine o modalitate esentiala de exprimare pentru persoanele cu deficiente de auz.Cu toate acestea, cunoasterea acestui limbaj nu este doar un instrument de comunicare, ci si o forma de respect si incluziune fata de comunitatea surda. In acest context, atelierele de introducere in limbajul semnelor reprezinta o oportunitate valoroasa pentru cei interesati sa invete si sa inteleaga mai bine aceasta ... citește toată știrea