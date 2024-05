Cursa doar pentru gentlemani, la a saptea editie in Timisoara

Incepand cu anul 2018, Timisoara a devenit parte a evenimentului mondial "The Distinguished Gentleman's Ride", prin organizarea primei editii a acestei parade caritabile. Pana astazi, la Timisoara, au participat, in total, 465 de motociclisti care au adunat 33.600 eur in scop caritabil.Evenimentul isi propune sa atraga atentia comunitatii asupra cancerului de prostata si a bolilor mentale la barbati - care rapesc dintre noi, anual, peste 1 milion de barbati. Infiintata in anul 2012 in Sydney - ... citește toată știrea