Cursuri de formare antreprenoriala si inovatie digitala certificate la nivel national pentru studenti - GRATUIT prin proiectul StartUPT!

Ce este StartUPT?Proiectul StartUPT este un accelerator de afaceri care se adreseaza studentilor din toata tara care doresc sa se formeze in antreprenoriat prin cursuri de formare antreprenoriala certificate ANC, servicii personalizate de mentorat in antreprenoriat si inovatie digitala.In vederea lansarii proiectului - StartUPT - Innotech Student Finantari nerambursabile pentru studenti antreprenori prin programul StartUPT, Universitatea Politehnica Timisoara in calitate de beneficiar, ... citeste toata stirea