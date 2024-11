Curtea de Apel Timisoara a fost gazda seminarului cu tema ,,CEDO - aspecte civile si penale"

Curtea de Apel Timisoara a gazduit seminarul "CEDO - Aspecte civile si penale" in perioada 6-7 noiembrie, in parteneriat cu Institutul National al Magistraturii, in cadrul Programului de formare continua descentralizata. La eveniment au participat judecatori din raza Curtii de Apel Timisoara, care au discutat hotararile recente ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) si aplicarea acestora in activitatea instantelor locale.Seminarul a oferit ocazia participantilor sa exploreze ... citește toată știrea