Curtea de Arbitraj a PNL a confirmat excluderea din partid a lui Raul Ambrus

Curtea de Arbitraj a Partidului National Liberal a anuntat ca a luat decizia in ceea ce priveste excluderea lui Raul Ambrus din partid. Acesta contestase decizia, dar excluderea a fost confirmata si de acest partid.Organismul intern de rezolvare a litigiilor a notificat filiala PNL Timis cu privire la solutionarea recursului depus de Raul Ambrus, ales pe listele PNL in Consiliul Local Timisoara la alegerile locale din septembrie 2020 si exclus din PNL Timis in luna noiembrie 2021. In baza ... citeste toata stirea