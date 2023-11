Oricat ar parea de greu de crezut, imaginea de mai sus este surprinsa in curtea Primariei Timisoara si reprezinta o fereastra a faimoasei camere 30, la care se tot lucreaza de vreo doua mandate si care are un aer de santier parasit dintr-o comuna ramasa fara buget. Acum un an, si parcarea era varza, dar pe aceasta au reusit sa o asfalteze. In rest, cladirea propriu-zisa a municipalitatii arata asa cum se vede, coscovita si amarata. Tencuiala cazuta contrasteaza cu mica parcela verde, dedicata ... citeste toata stirea