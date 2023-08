Un cutremur cu magnitudine 4,5 s-a produs luni noaptea in judetul Gorj."In ziua de 21 August 2023 la ora 00:39:29 (ora locala a Romaniei) s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea de 14.0km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 10km N de Targu Jiu, 73km SE de Hunedoara, 76km NE de Drobeta-Turnu Severin, 84km V de Ramnicu Valcea, 87km S de Deva, 98km SV de Sibiu!, anunta Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica ... citeste toata stirea