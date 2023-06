"In ziua de 19.06.2023, 08:26:03 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 14 km", anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Cutremurul s-a produs la 19 km nord-vest de Targu Jiu, 66 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 68 km sud de Hunedoara, 82 km sud de Deva, 94 km est de Resita.In 13 februarie 2023, in Gorj s-a produs un cutremur cu ... citeste toata stirea