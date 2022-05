Cutremur in Romania, marti dimineata, resimtit si la Bucuresti. Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 a avut loc marti dimineata, in Buzau, zona seismica Vrancea, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs marti, la ora 06:33:19, in Buzau, zona seismica Vrancea.Cutremurul a avut loc la adancimea de 138 de kilometri si a fost resimtit si de locuitorii din Bucuresti, ... citeste toata stirea