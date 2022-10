Vineri, 28 octombrie, la Biserica Reformata din Lugoj va avea loc concertul "On the Road", in cadrul Festivalului de Muzica Clasica "Eufonia".Concertul, care incepe la ora 18, va fi sustinut de un cvartet international: Stefan Hempel - vioara (Germania), Vlad Popescu - vioara (Romania), Mladen Somborac - viola (Serbia), Nika Somborac ... citeste toata stirea