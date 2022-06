Da muzica mai tare si iti iei amenda mare... de la Politia Locala. Sanctiuni de mii de lei date la terase in weekend la Timisoara

TIMISOARA. Distractie incheiata cu amenzi de mii de lei in mai multe localuri din Timisoara in weekend.Politistii locali au descins prima data in zona Pietei Consiliul Europei. O firma din Bucuresti a fost amendata pentru ca a dat muzica prea tare la o petrecere in zona mall-ului. Oamenii legii au aplicat o amenda de 1000 de lei. Dupa plecarea acestora, muzica a revenit din nou la niveluri deranjante pentru cei care locuiesc in zona, astfel ca politistii s-au intors si le-au mai dat ... citeste toata stirea