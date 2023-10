Preluarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul municipiului Lugoj de catre Aquatim a fost anuntata inca de pe vremea fostei administratii a orasului.Desi in ultimul an s-au facut pasi mari pentru inlocurea operatorului local "Meridian 22" cu cel regional "Aquatim", transferul inca nu este realizabil si greul apasa tot pe mult incercata societate lugojeana, care, aflata in insolventa si cu un numar limitat de personal, face fata eroic avariilor de zi cu zi.In aceste ... citeste toata stirea