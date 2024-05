Daca se aliniaza planetele, noul Spital de Copii din Timisoara va fi gata in acest an. Va avea dotari ultramoderne si heliport

Daca nu prima, atunci a doua intrebare de care are parte dr. Ovidiu Adam, managerul Spitalului de Copii "Louis Esurcanu" din Timisoara, cand se intalneste cu un cunoscut, este legata de finalizarea noii aripi a unitatii sanitare.Iata cum reda medicul situatia: "Nu stim exact cand va fi gata, am vrea sa stim. In mod normal, in foarte scurt timp, constructia va fi terminata, dar pana la receptie mai este. Va veni o comisie din partea beneficiarului, adica primaria, va analiza, probabil vor fi ... citește toată știrea