In 27.06, viceprimarul cu functie de primar al Girocului, Dan Vartosu, a participat la lansarea volumului Petru Chira care a avut loc la Scoala gimnaziala din Chisoda, un omagiu adus personalitatii scriitorului in grai banatean epigramist chisozean de renume!Domnul profesor Ioan Traia constituie fundamentul de sprijin pentru tiparirea acestui volum, domnia sa si coordonand in mod elitist frumosul eveniment, in cadrul careia au fost ... citeste toata stirea