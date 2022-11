Vineri 25 noiembrie, in prezenta prim-ministrului Nicolae Ciuca, Dan Virtosu, viceprimarul cu atributii de primar al comunei Giroc, a semnat la sediul Guvernului Romaniei documentul prin care va fi construit un centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in localitate.Proiectul se ridica la valoarea de 2.500.000 lei.Dan Virtosu a explicat: "Am semnat ... citeste toata stirea