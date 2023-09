Dana Roba a fost in dimineata zilei de vineri, 22 septembrie 2023, la confruntarea de la Parchetul Timisoara cu Daniel Balaciu, sotul care a incercat sa o omoare.In urma cu trei luni, Dana Rona se zbatea intre viata si moarte, dupa ce sotul ei, Daniel Balaciu, o lovise cu un ciocan in cap pana i-a zdrobit cutia craniana. Ca printr-un miracol, make-up artista a reusit sa scape cu viata, iar acum l-a confruntat pe barbatul care a vrut sa o ucida, in fata procurorului, la Parchetul din Timisoara, ... citeste toata stirea