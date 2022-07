Daniel, tanar pompier militar din Timisoara, salvator si in timpul liber

Daniel are 20 de ani si, de curand, este soldat profesionist in cadrul Detasamentului 2 de Pompieri Timisoara. Miercuri, in jurul orei 16:00, in timp ce se intorcea din Severin spre Timisoara, a fost martor la un grav accident rutier pe raza localitatii Plugova din judetul Caras-Severin. Desi nu mai intervenise la vreun accident rutier, acesta nu a ezitat sa puna umarul la salvarea victimelor.Acesta a povestit ce s-a intamplat:"Eram dupa un tir si in fata noastra era o coloana de masini. La ... citeste toata stirea