DansNomad, la Lugoj! Ateliere de teatru-dans si film pentru copii si adolescenti

Un nou eveniment anima comunitatea lugojeana. Compania de dans Unfold Motion invita locuitorii orasului la patru zile de intalniri cu dansul contemporan, in cadrul proiectului Dans Nomad, care va avea loc la Lugoj intre 1 si 4 septembrie.Se vor organiza ateliere de teatru-dans si film, pentru copii (7-13 ani) si adolescenti (14-18 ani), iar in toate cele patru zile sunt programate reprezentatii de dans contemporan bazate pe improvizatie si acompaniate de muzica live, care vor avea loc in ... citeste toata stirea