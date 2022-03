Dansul "Lambada", transformat intr-o hora romaneasca. Ciao Festival, in locul Diskoteka Festival VIDEO

Diskoteka Festival de la Timisoara nu mai exista. In loc, organizatorii au inventat un nou eveniment, sub genericul Ciao Festival. Decizia de a anula Diskotea Festival a fost luat ca urmare a faptului ca in orasul de pe Bega nu mai exista un stadion mare, dupa ce autoritatile au inchis batrana arena "Dan Paltinitsanu", din lipsa de securitate, care oricum urmeaza sa fie demolat.In aceste conditii, Diskoteka Festival ramane cu amintirea editiei din 2019, cand peste 100.000 de persoane au ... citeste toata stirea