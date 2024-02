Dar cu tramvaiul 5 cum ramane?

Refacerea Caii Bogdanestilor este al doilea proiect (dupa Cetatii) pe care locuitorii din cartierele invecinate si nu numai il asteapta cu mult interes. Lucrarile au inceput in primavara lui 2021 (dupa un contract semnat in vara lui 2020, cu studiu de fezabilitate din 2018 si initiat in 2009) si ar fi trebuit finalizate la 30 septembrie 2022. Intr-o buna traditie locala - care i-ar face pe japonezi si pe nemti sa se ia cu mainile de cap - proiectul de 150 de milioane de lei, din care 90 de ... citește toată știrea