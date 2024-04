"Dar din Dar" de Pasti, pentru cei mai putin norocosi din Timis si Caras Severin

"Dar din Dar" este campania prin care Asociatia Acasa in Banat vine in sprijinul familiilor aflate in situatii limita sau chiar disperate, in perioada sarbatorilor pascale. In fiecare an, in preajma sarbatorilor, voluntarii asociatiei strang alimente pentru a le oferi celor care se afla in dificultate: familii sarace sau batrani singuri."Ne pregatim sa ajungem din nou la zeci de familii din Timis si din Caras Severin care nu au ce sa puna pe masa de sarbatori. Campania noastra este una de ... citește toată știrea