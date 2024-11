"Dar din dar" se face Rai: ajuta 100 de familii cu o masa de sarbatoare

Sarbatorile de iarna reprezinta bucurie, familia adunata in jurul bradului, mese imbelsugate. Si totusi, avem batrani care sunt singuri si se culca flamanzi, copii care impart o singura bucata de paine, familii care nu au ce sa puna pe masa de Craciun.Pentru ca, mereu, gandurile merg si catre cei mai putin norocosi, Asociatia Acasa in Banat da startul, pentru al V-lea an consecutiv, campaniei "Dar din dar" prin care colecteaza fonduri si alimente pentru a ajunge cu pachete de sarbatori la cel ... citește toată știrea