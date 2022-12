Dar din Dar se face Rai! Doneaza si tu pentru o familie necajita din Timis sau Caras Severin

In satele din Banat sunt multe familii care nu au ce pune pe masa. Chiar si acum, in anul 2022 si in pragul lui 2023, avem batrani care se culca flamanzi pentru ca au pensii de mizerie si nu mai au pe nimeni care sa le usureze povara batranetii.Acum, in pragul sarbatorilor de iarna, putem ajunge la ei pentru a le aduce un mic ajutor si un strop de speranta."Dar din Dar" este campania de colectare de fonduri si alimente a Asociatiei Acasa in Banat care de trei ani vine in sprijinul familiilor ... citeste toata stirea