Un fost profesor universitar din judetul Arad care si-a ucis violent iubita anul trecut a primit o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, in prima instanta.La aceasta se mai adauga o perioada de detentie pentru o alta infractiune.Magistratii Tribunalului Cluj au decis in final ca barbatul sa stea in inchisoare 21 de ani si trei luni. 20 de ani pentru uciderea iubitei, la care se adauga un an si trei luni dintr-o pedeapsa anterioara, cand si-a agresat o fosta iubita.In plus, barbatul trebuie